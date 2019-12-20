وقّع مركز نظم المعلومات الجغرافيّة في ​كلية الهندسة​ ب​جامعة البلمند​، مذكرة تفاهم مع بلدية ​مزرعة يشوع​. وتهدف هذه الاتفاقية إلى "تطوير خرائط ذكيّة للعقارات والمباني والطرقات بهدف عنونة المنازل و ترقيم الطرقات، في سبيل تطوير العمل البلدي في إتجاه الحوكمة الإلكترونية ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة البلمند توقع مذكرة تفاهم مع بلدية مزرعة يشوع لتطوير خرائط ذكيّة للعقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.