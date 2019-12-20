دياب التقى سلام: اذا اقفلت الطرقات كيف سنعالج المشاكل

اشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق النائب ​تمام سلام​ ان "زيارتي لسلام مميزة وسنستمع بشكل دائم لنصائح دولته وسنأخذ بنصائحه"، لافتا الى ان "الحراك يريد حل الازمات الاجتماعية والاقتصادية فإذا أُقفلت الطرقات كيف سنشكل بسرعة لمعالجة هذه المشاكل؟".



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