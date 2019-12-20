الحريري يلتقي هيل ويتركز البحث على مجمل التطورات في لبنان والمنطقة

يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​دايفيد هيل​ والوفد المرافق، ويتركّز البحث على مجمل التطورات في ​لبنان​ والمنطقة، وتُستكمل المباحثات إلى مأدبة غداء يقيمها الحريري في المناسبة.

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