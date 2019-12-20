شعبة المعلومات أوقفت اثنين من أفراد عصابة نفذت عملية سلب بقوة السلاح في أنطلياس

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "حوالي الساعة 20:00 من تاريخ 7 كانون الأول 2019 وفي ​أنطلياس​ قرب مفرق الفوار، أقدم مجهولان على الدخول إلى محل لبيع الخضار وشهرا مسدّسًا حربيًّا بوجه العمّال فيه، وسلبا منهم مبلغ 7،000،000 ليرة لبنانية، من ثمّ فرّا إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والتقنيّة، حيث وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمكّنت من معرفة هوية الفاعلين وهم: "ط. ك." (مواليد 1980، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرم السرقة والسلب، "ج. أ." (مواليد 1999، لبناني) و"ب. م." (مواليد 1977، لبناني)".

وذكرت المديرية، أنّ "بتاريخي 13 و14 كانون الأول 2019، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة المكثفة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف "ط. ك." و"ج. أ." في ​القبة​ - ​طرابلس​. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعمليّة السلب بالاشتراك مع الثالث". ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على اشارة ​القضاء​، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".