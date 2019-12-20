أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "حوالي الساعة 20:00 من تاريخ 7 كانون الأول 2019 وفي أنطلياس قرب مفرق الفوار، أقدم مجهولان على الدخول إلى محل لبيع الخضار وشهرا مسدّسًا حربيًّا بوجه العمّال فيه، وسلبا منهم مبلغ 7،000،000 ليرة لبنانية، من ثمّ فرّا إلى جهة مجهولة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والتقنيّة، حيث وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمكّنت من معرفة هوية الفاعلين وهم: "ط. ك." (مواليد 1980، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرم السرقة والسلب، "ج. أ." (مواليد 1999، لبناني) و"ب. م." (مواليد 1977، لبناني)".
وذكرت المديرية، أنّ "بتاريخي 13 و14 كانون الأول 2019، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة المكثفة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف "ط. ك." و"ج. أ." في القبة - طرابلس. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعمليّة السلب بالاشتراك مع الثالث". ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقفت اثنين من أفراد عصابة نفذت عملية سلب بقوة السلاح في أنطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.