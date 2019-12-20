أبو سليمان مدد مهل إجازات العمل وبراءات الذمة والمحاضر حتى نهاية ك2

اعلنت ​وزارة العمل​ في بيان لها انه "بسبب استمرار الظروف التي تمر بها البلاد، قرر ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل ابو سليمان​ تمديد العمل بالمذكرة رقم 48/2 لمدة شهر اضافي اي لغاية 31 كانون الثاني 2020، وهي تقضي بتمديد المهل بما يتعلق بإجازات العمل وبراءات الذمة ومحاضر الضبط".



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