صلّت عائلة ​جامعة الحكمة​ أمام ​مغارة الميلاد​ وشجرة العيد بمشاركة رئيس الجامعة الخوري ​خليل شلفون​ ونائبيه وعمداء الكليات أساتذة وإداريين وطلّاب. وتمنى الخوري خليل شلفون في كلمة له ​السلام​ والوئام والإستقرار ل​لبنان​ والطمأنينة لأبنانه ولمستقبلهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة جامعة الحكمة صلّت على نيّة السلام للبنان والطمأنينة لأبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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