ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تخطيط وتعليم وسط الطريق الكائن على جسر سليم سلام على المسلكَين الشرقي والغربي، وذلك بتاريخ اليوم 20 كانون الأول 2019 على مرحلتين، اعتبارًا من الساعة 22:00 على المسلك الغربي المتّجه من وسط بيروت باتجاه المدينة الرياضية، ومن ثمّ الانتقال إلى المسلك الشرقي ولحين الانتهاء من فجر اليوم التالي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلك الشرقي، ابتداءً من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتّى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدّية إليه". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير مساء اليوم على جسر سليم سلام بسبب القيام بأعمال تخطيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.