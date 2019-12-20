النشرة: الجيش السوري يتابع عملياته للسيطرة على قرى وبلدات ريف ادلب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ يتابع عملياته العسكرية للسيطرة على قرى وبلدات ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي وسيطر على قرى وبلدات الفرجة و تل الشيح شمال شرق بلدة ام جلال وتل محو و برنان غرب ​الخريبة​ وقرية شعرة العجائز جنوب غرب ربيعة التي كان قد سيطر عليها فجرا وذلك بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة".

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