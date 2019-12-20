خارجية إيران: بومبيو بوق الغطرسة والخداع والإساءة بلسان الغضب والجهل والتطرف

شدّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، على أنّ "وزراء الخارجية ينادون عادةً بالسلام والمصالحة والحوار والاحترام، في حين أنّ وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ هو بوق الغطرسة والخداع والإساءة والإهانة بلسان الغضب والعدوانية والجهل و​التطرف​".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "بومبيو الّذي جاء من رئاسة منظمة جهنميّة سلوكها الخداع والإطاحة والتعذيب إلى ​وزارة الخارجية الأميركية​، ونقل أفكاره الجهنميّة إلى ساحة الدبلوماسيّة كساحة متحضرة، لا يرقى إلى مستوى أيّ وزير للخارجية في العالم ولا مكانة له في هذه الساحة".

ودان موسوي، تصريحات بومبيو، لافتًا إلى أنّ "مثل الاساليب لن تجديهم نفعًا، مثلما لم يقدموا لغاية الآن للشعب والنخب في ​الولايات المتحدة الأميركية​ والعالم صورة سوى دبلوماسيّة وسياسة خارجية عقيمة وموهومة ومتخبّطة ومتكلسة ومتغطرسة".