بري شدد امام هيل على ان اسرائيل هي المسؤولة عن الخروقات في القرار 1701

شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ امام مساعد وزير الخارجية الاميركي ​ديفيد هيل​ على ان "​اسرائيل​ هي المسؤولة عن الخروقات في ​القرار 1701​ وليس اخرها المسيرات التي سقطت بالضاحية". وعرض بري لمرحلة الاستشارات وسعيه لعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مؤكدا ان "مجلس النواب مستعد لاقرار القوانين اللازمة واطلاق الورشة الاصلاحية".

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