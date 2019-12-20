مصادر الـOTV: هيل نقل رسالة بومبيو أن أميركا غير مهتمة بمن يكون رئيسا للحكومة بقدر ما يهمها أن تكون فاعلة

كشفت مصادر متابعة لقناة الـ"OTV"، أنّ "وكيل وزارة ​الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسيّة ​ديفيد هيل​ نقل رسالة من وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ غير مهتمّة بِمَن يكون رئيسًا للحكومة ومن هم أعضاؤها، بقدر ما يهمّها أن تكون حكومة فاعلة باتجاه الإصلاح و​مكافحة الفساد​".

ولفتت إلى أنّ "بومبيو ائتمن هيل على نقل رسالته لأنّه يعرف ​لبنان​ منذ زمن، ويعرف حساسيّة اللبناني عند وجود تدخلات خارجيّة".