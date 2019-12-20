كشفت مصادر متابعة لقناة الـ"OTV"، أنّ "وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسيّة ديفيد هيل نقل رسالة من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة الأميركية غير مهتمّة بِمَن يكون رئيسًا للحكومة ومن هم أعضاؤها، بقدر ما يهمّها أن تكون حكومة فاعلة باتجاه الإصلاح ومكافحة الفساد".
ولفتت إلى أنّ "بومبيو ائتمن هيل على نقل رسالته لأنّه يعرف لبنان منذ زمن، ويعرف حساسيّة اللبناني عند وجود تدخلات خارجيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: هيل نقل رسالة بومبيو أن أميركا غير مهتمة بمن يكون رئيسا للحكومة بقدر ما يهمها أن تكون فاعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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