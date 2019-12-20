تلقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ برقية تهنئة ب​عيد الاستقلال​ من ​البابا فرنسيس​ جاء فيها: "في الوقت الذي احتفلت فيه الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، يطيب لي ان اعبّر لكم عن احّر التهاني، رافعاً الدعاء لكي يواصل بلدكم السير على درب بناء مجتمع عادل، حيث للحوار فيه كما للاخوة المكانة الابرز، اني اؤكد لكم على الدعم المتواصل للكرسي الرسولي من اجل ​السلام​ والاستقرار في وطن الارز الغالي على قلبي، كما وفي المنطقة بأسرها. وانطلاقا من هذا التأكيد، يطيب لي ان اوكلكم ومعاونيكم وجميع اللبنانيين الى عناية الرب القدير".

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كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس ابرق للرئيس عون: نؤكد على الدعم المتواصل من اجل السلام في وطن الارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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