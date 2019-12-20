- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.
وقال ترامب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".
وأضاف "أريد محاكمة فورية!!"
شاهد ايضًا:
اتهام ترامب ومحاكمته: كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة؟
مقدم من بي بي سي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
كيف سبب الدولار "جشعا" في سوريا؟
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا مع اندلاع الأزمة في لبنان. فخلال ثلاثة أشهر، قفز سعر الدولار في البلاد ليصل إلى ما يقرب ١٠٠٠ ليرة سورية.بي بي سي
-
مصادمات بين الشرطة التركية ومنظمات نسوية بسبب رقصة
الشرطة التركية مع منظمات نسوية تركية، نظمت احتجاجات راقصة مناهضة للعنف ضد المرأة، على غرار التجمعات النسائية التى انطلقت فى تشيلى.بي بي سي
-
فنلندا: بلد تحكمه النساء
سانا مارين، 34 عاما، اختيرت لشغل منصب رئيس الوزراء في فنلندا، وبذلك تصبح أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في العالم.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
اتهام ترامب ومحاكمته: كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إنه يريد محاكمة "فورية" في مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.