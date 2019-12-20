ترامب يقول إنه يريد محاكمة "فورية" في مجلس الشيوخ

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واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وقال ترامب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".

وأضاف "أريد محاكمة فورية!!"

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(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)