بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الراكبة طلبت تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها. أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما، الخميس، بأنه يمكن الحصول على تعويض من أي شركة طيران في حال سقطت قهوة ساخنة على راكب حتى إن لم تكن أي عوامل طيران هي المتسببة في ذلك. وقالت المحكمة إن مثل هذه الإصابات ليس بالضرورة أن تكون على صلة بعوامل مرتبطة بعوامل السفر جوا لكي تشكل أسبابا لتعويض الراكب. جاء الحكم في قضية نمساوية طلبت فيها راكبة تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة طيران. شاهد أيضاً من رويترز: الأمم المتحدة تقول أن فنلندا أسعد دول العالم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قطر تعلن استمرار معونتها لغزة حتى مارس 2020 على أقل تقدير قال مبعوث قطر لدى قطاع غزة يوم الأربعاء إن بلاده ستواصل تقديم المعونة الإنسانية للقطاع الساحلي حتى العام المقبل، وهو تعهد ربما يساعد في الحيلولة دون نشوب صراع بين حركة حماس وإسرائيل. Reuters

بيلوسي تصف ترامب بأنه تهديد لأمريكا قبيل تصويت مجلس النواب على مساءلته وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية مع شروع المجلس المنقسم بشدة في مداولات بشأن المساءلة قبل تصويت تاريخي على اتهام ترامب بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس. Reuters

سول وواشنطن تخفقان في الاتفاق على مساهمة كوريا في استضافة القوات الأمريكية أخفقت سول وواشنطن يوم الأربعاء في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن مساهمة كوريا الجنوبية في كلفة استضافة نحو 28500 جندي أمريكي على أراضيها، ليختتم الجانبان يومين من المحادثات دون نتائج، وذلك في آخر مفاوضات قبل انتهاء أجل اتفاقهما الحالي في 31 ديسمبر كانون الأول. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تقرير للأمم المتحدة: فنلندا أسعد دول العالم Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة وزعمت شركة طيران نيكي النمساوية المدعى عليها أنها مسؤولة فقط إذا حدث ذلك بسبب عوامل مرتبطة بالطيران. بينما قالت المحكمة الأوروبية، في بيان: "ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطا بالطيران." ولا تزال محكمة نمساوية ستقرر مصير طلب الفتاة.

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