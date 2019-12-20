- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وتشهد العلاقة بين البلدين توترا متصاعدا منذ انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي في مايو 2018.
لكن بعد جلسة محتدمة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بالاتفاق الموقع في عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، مشت كيلي كرافت إلى نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي، وتحدثت معه، وفق ما نقلت "رويترز".
وكان روانجي قد تحدث خلال بيانه أمام المجلس عن طفلة تبلغ من العمر عامين قال إنها توفيت في يونيو، من جراء مرض نادر وألقى باللوم على العقوبات الأميركية في وفاتها.
شاهد ايضًا:
خسائر اقتصادية نتيجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في ايران
مقدم من DW
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ضربات من ذوي القربى تهدد بتفكك الناتو
ضربات من ذوي القربى تهدد بتفكك الناتوdw.com
-
سطحي أم استراتيجي؟ هل يشتت ترامب شمل الناتو؟ الخبير في الشأن الأمريكي يوزف برامل، والدبلوماسي الأمريكي السابق، نبيل خوري
سطحي أم استراتيجي؟ هل يشتت ترامب شمل الناتو؟ الخبير في الشأن الأمريكي يوزف برامل، والدبلوماسي الأمريكي السابق، نبيل خوريdw.com
-
هل من عامل مشترك بين تظاهرات طهران والحراك في كل من العراق ولبنان؟ #مسائية_DW
هل من عامل مشترك بين تظاهرات طهران والحراك في كل من العراق ولبنان؟ #مسائية_DWdw.com
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
خسائر اقتصادية نتيجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
وقال مسؤول في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن كرافت كانت تقدم تعازيها إلى روانجي.
وأبلغت كرافت مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة".
وبعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أعادت حكومته فرض العقوبات على طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة أميركا ومبعوث إيران.. مشهد نادر في مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.