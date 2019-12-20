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سفيرة أميركا ومبعوث إيران.. مشهد نادر في مجلس الأمن

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كرافت خلال حديثها مع مبعوث إيران دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كرافت خلال حديثها مع مبعوث إيران أقدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، على موقف نادر تجاه نظيرها الإيراني في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، الخميس.

وتشهد العلاقة بين البلدين توترا متصاعدا منذ انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي في مايو 2018.

لكن بعد جلسة محتدمة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بالاتفاق الموقع في عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، مشت كيلي كرافت إلى نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي، وتحدثت معه، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان روانجي قد تحدث خلال بيانه أمام المجلس عن طفلة تبلغ من العمر عامين قال إنها توفيت في يونيو، من جراء مرض نادر وألقى باللوم على العقوبات الأميركية في وفاتها.

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وقال مسؤول في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن كرافت كانت تقدم تعازيها إلى روانجي.

وأبلغت كرافت مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة".

وبعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أعادت حكومته فرض العقوبات على طهران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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