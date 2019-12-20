سفيرة أميركا ومبعوث إيران.. مشهد نادر في مجلس الأمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كرافت خلال حديثها مع مبعوث إيران

وتشهد العلاقة بين البلدين توترا متصاعدا منذ انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي في مايو 2018.

لكن بعد جلسة محتدمة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بالاتفاق الموقع في عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، مشت كيلي كرافت إلى نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي، وتحدثت معه، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان روانجي قد تحدث خلال بيانه أمام المجلس عن طفلة تبلغ من العمر عامين قال إنها توفيت في يونيو، من جراء مرض نادر وألقى باللوم على العقوبات الأميركية في وفاتها.

شاهد ايضًا:

خسائر اقتصادية نتيجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في ايران

مقدم من DW

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ضربات من ذوي القربى تهدد بتفكك الناتو ضربات من ذوي القربى تهدد بتفكك الناتو dw.com

سطحي أم استراتيجي؟ هل يشتت ترامب شمل الناتو؟ الخبير في الشأن الأمريكي يوزف برامل، والدبلوماسي الأمريكي السابق، نبيل خوري سطحي أم استراتيجي؟ هل يشتت ترامب شمل الناتو؟ الخبير في الشأن الأمريكي يوزف برامل، والدبلوماسي الأمريكي السابق، نبيل خوري dw.com

هل من عامل مشترك بين تظاهرات طهران والحراك في كل من العراق ولبنان؟ #مسائية_DW هل من عامل مشترك بين تظاهرات طهران والحراك في كل من العراق ولبنان؟ #مسائية_DW dw.com 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO خسائر اقتصادية نتيجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

وقال مسؤول في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن كرافت كانت تقدم تعازيها إلى روانجي.

وأبلغت كرافت مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة".

وبعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أعادت حكومته فرض العقوبات على طهران.