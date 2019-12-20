شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان منتقدًا "الإرهابية": إذا التقيت بـ"إخوانى" فأستعذ بالله من الشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنها أساس الإرهاب والتطرف فى الدول العربية، محذرا من عناصر الجماعة الإرهابية قائلًا: "إذا التقيت بإخوانى فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم".

وأشار "خلفان" إلى أنه يجب التصدى لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "مواجهتنا مع تنظيم سرى عالمى إخوانى ينبغى أن نتصدى له.. كل الذين أرادوا مسايرته لم يسلموا من غدره".

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ووصف "خلفان" المصريين بالشعب الواعى الذى يعى جدا بالمؤامرات التى يدبرها له الأعداء وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: "اختراق الشعب المصرى بشوية إخونجية وعملاء دول أجنبية لن يحدث شرخا فى تلاحم الشعب المصري"، مضيفًا: "الحقيقة التى لا غبار عليها أن الشعب المصرى واع لكل المؤامرات التى يدبرها الأعداء".

وفى سياق آخر، توقع "خلفان" ازدهار الاقتصاد المصرى، واكتشافات جديدة من النفط، قائلا عبر تغريده على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" الساحل الغربى لمصر والمجأور للحدود اللليبية سيحمل بشائر لمصر من النفط والغاز".

وأضاف: "التقارير الدولية التى تتحدث عن نمو الاقتصاد فى مصر المحايدة تمتدح ما تحقق حتى الآن، والقيادة بالنتائج، ويفترض أن أى قائد ينظر إلى ما تحقق من إنجازات، حتى ولو اختلفنا معه فى الرأي، إذا كان منجزا علينا احترام النتائج التى حققها".