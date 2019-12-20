بسبب الرياح والأمواج الخطيرة.. إسبانيا توقف الملاحة البحرية من طريفة إلى طنجة

بعد إصدار مديرية الأرصاد الجوية لنشرة خاصة، تحذر فيها من أمواج خطيرة، يتراوح ارتفاعها بين 3 و6 أمتار على سواحل المملكة، أعلنت السلطات الإسبانية، تعليقا جزئيا للرحلات البحرية لبواخرها مع الموانئ المغربية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن التقلبات الجوية في المنطقة، تسببت في إلغاء كل الرحلات البحرية، الرابطة بين ميناء طريفة، ومدينة طنجة، أمس الخميس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطوط البحرية، الرابطة بين ميناء جبل طارق وموانئ سبتة المحتلة، وطنجة المتوسط، لم تتوقف.

وتشبثت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية بتحذير كافة المسافرين بحرا من تقلبات الطقس، خصوصا في مضيق جبل طارق، بسبب الرياح القوية، والأمطار، وهي التحذيرات، التي من المنتظر أن تستمر إلى غاية، بعد ظهر اليوم الجمعة.

Advertisements

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية المغربية قد توقعت تسجيل أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 3 و6 أمتار، يومي أمس، واليوم، بين كاب مالاباطا، وآسفي.

وأوضحت المديرية نفسها، في نشرة خاصة، أصدرتها، أول أمس الأربعاء، أن مستوى الحذر سيصل إلى الأحمر في المنطقة ما بين كاب مالاباطا، وكاب سبارطيل، حيث يتوقع تسجيل أمواج خطيرة غربية يتراوح ارتفاعها بين 3 و5,5 أمتار، ابتداء من أمس 19 دجنبر من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية اليوم 20 دجنبر في الساعة السادسة مساء على الأقل.

وأضافت المديرية أن أمواجا خطيرة من الغرب، يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار، ستهم، أيضا، المنطقة ما بين كاب سبارطيل وآسفي، ابتداء من أمس، في الساعة الثامنة مساء، وإلى غاية الجمعة في الساعة السادسة مساء على الأقل.

وما بين كاب مالاباطا، والعرائش، أشارت المديرية إلى أن مستوى الحذر سيصل إلى البرتقالي، حيث يرتقب هبوب رياح غربية سرعتها 8 بوفورت، وعواصف تصل سرعتها إلى 10 بوفورت، ابتداء من أمس في الساعة الحادية عشرة ليلا وإلى غاية اليوم في الساعة السادسة مساء على الأقل.