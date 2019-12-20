الجزائر.. تبون يعين رئيساً جديدا ومؤقتاً للحكومة

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري أن الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، عيّن، أمس الخميس، صبري بوقادوم رئيساً مؤقتاً للحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، نور الدين بدوي، الذي قدم استقالته، ووافق عليها تبون.

وكان تبون قد أدى يمين القسم، صباح أمس، رئيسا للجزائر، وأعلن التزامه بإجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس، كما جدد دعوته إلى الحوار مع المحتجين، وعين الرئيس، كمال بلجود، وزيراً للداخلية خلفاً لصلاح الدين دحمون.

وتواجه الرئيس الجديد، وحكومته تحديات عديدة، أبرزها الرفض الشعبي الواسع للعملية السياسية، التي أتت به رئيسا، مع تمسك نشطاء الحراك المستمر بضرورة رحيل النخبة السياسية، المحسوبة على نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.