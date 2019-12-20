أمن الدارالبيضاء يشهر السلاح لتوقيف “التراس” يحملون أسلحة بيضاء

اليوم24

أشهرت دورية للدراجين في منطقة أمن أنفا في مدينة الدارالبيضاء أسلحتها الوظيفية دون استخدامها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وذلك في تدخل أمني لتوقيف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيل مشجعي أحد الفرق الرياضية، الذين عرضوا سلامة الأشخاص، والممتلكات للخطر، وهددوا عناصر الشرطة باستخدام أسلحة بيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن دورية تابعة لفرقة الدراجين تدخلت لتوقيف مشجعين محسوبين على “إلتراس” فريق بيضاوي، بعدما انتقلوا إلى المدينة القديمة في محاولة للاعتداء على مناصرين من فريق منافس، باستخدام أسلحة بيضاء، وهو ما اضطر عناصر الشرطة إلى إشهار أسلحتها الوظيفية بغرض تفادي الخطر، الصادر عن المشتبه فيهم، الذين لاذوا بالفرار.

وأضاف البلاغ نفسه أن الأبحاث، والتحريات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، التي تكلفت بالبحث والتنقيط في هذه القضية، أسفرت عن حجز سيف من الحجم الكبير، علاوة على تشخيص هويات مجموعة من المشتبه فيهم، الذين يجري حاليا البحث عنهم بغرض توقيفهم، وإخضاعهم للأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وخلص البلاغ إلى أن قضية بحث، وتنقيط “إلتراس”، تندرج في سياق العمليات الأمنية، والتدخلات الاستباقية، التي تباشرها مصالح الأمن الوطني لمكافحة التحريض على العنف، وأعمال الشغب المرتبط بالرياضة.