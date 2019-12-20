برشلونة يكشف حجم إصابة لاعبه فاتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابة التي ألمت بمهاجمه الشاب، أنسو فاتي، خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنسو فاتي يُعاني من كدمة في عضلة الساق اليمنى، وعودته تعتمد على تطور تعافيه من الإصابة".

وشارك فاتي كبديل في الكلاسيكو، وتعرض لهذه الإصابة، إثر اصطدامه بالويلزي غاريث بيل مهاجم الميرنغي.

ولم يقدر فاتي على المشاركة في المران الجماعي أمس الخميس، واليوم الجمعة أجرى تدريبات منفردة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الغد ضد ديبورتيفو ألافيس.