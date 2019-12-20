كفر ياسيف: مناشدة بالعثور على شاب مفقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة جيداوي من قرية كفر ياسيف الجمهور بمساعدتها في العثور على ابنها خالد (47 عاما) بعد فقدان آثاره.

وعلم أن الشاب شوهد للمرة الأخيرة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بمحاذاة منزله في كفر ياسيف، وقد اختفت آثاره منذ ذلك الحين.

وبحسب المواصفات المتوفرة للشاب المفقود، فإن طوله يبلغ 1.80 مترا، مبنى جسم نحيف وشعر أسود اللون.

وناشدت عائلة الشاب المفقود كل من يعرف أي معلومة عن ابنها، التواصل معها أو تبليغ الشرطة عنه.