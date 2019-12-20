عرابة: حريق في منزل مأهول وإصابة امرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في منزل مأهول بمدينة عرابة، ما أسفر عن إصابة امرأة نتيجة استنشاق الدخان، اليوم الجمعة.

وعلمنا أن الحريق اندلع في غرفة للأولاد في الطابق الثالث من المنزل، ما أسفر عن تسجيل أضرار في المكان.

وعمل السكان على إخماد الحريق، كما وصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان وأخمدت ألسنة النار إلى جانب إخراج الدخان من المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.