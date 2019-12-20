مصرع طفل دهسا في كفر برا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل محمد إياس ريان (3 سنوات) من كفر برا، مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس في البلدة، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، فإن الطفل تعرض للدهس تحت عجلات شاحنة، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للطفل، بيد إقرار وفاته بالمكان بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

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هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث، إلى جانب اقتياد سائق الشاحنة للتحقيق.

وفور انتشار نبأ الحادث المفجع، توافد عدد من أهالي القرية إلى منزل عائلة الطفل ضحية الحادث لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

ولم يحدد بعد موعد تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير.