رئيس بلدية الناصرة يلتقي البابا في الفاتيكان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان أمس، الخميس، تلبية لدعوة رسمية من الفاتيكان.

وكان سلام قد غادر البلاد صباح يوم الثلاثاء الماضي يرافقه مدير عام البلدية ومحاسبها.

ووفقا لبيان أصدرته بلدية الناصرة، اجتمع سلام بالبابا وتحدث عن الناصرة وأهميتها والعيش المشترك الذي يسوده التسامح والمحبة بين أبنائها.

ودعا رئيس بلدية الناصرة، البابا، لزيارة المدينة المقدسة الناصرة، وصرح أنه سيتم إطلاق اسم القديس فرنسيس الأسيزي على أحد شوارعها، وطلب من البابا دعم بناء الجامعة بعد أن حصلت بلدية الناصرة على أرض لإقامة أول جامعة عربية في البلاد. وكذلك التوجه إلى مسيحيي العالم ودعوتهم لزيارة الناصرة مساهما بذلك في تسويق المدينة وازدياد عدد الزائرين والحجاج إليها. وكذلك إكمال المشروع المخطط إليه سابقا "بيت العائلة" الذي توقف وإضافة مشاريع أخرى في الناصرة.

وأكدت بلدية الناصرة أن قداسة البابا وعد بزيارة الناصرة، ملبيا دعوة رئيس البلدية، وقدم التهاني لأهل الناصرة والمجتمع العربي في البلاد بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة. وأبدى البابا استعداده لتلبية مطالب رئيس البلدية.

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وقام رئيس البلدية بتقديم مفتاح المدينة لقداسة البابا وشهادة مواطنة شرف للناصرة، وكذلك الرداء الرسمي لفريق أخاء الناصرة مطبوع عليه اسم البلدية واسم البابا فرنسيس وعدد السنوات التي عاشها السيد المسيح وهو الرقم 33 من الخلف، وكتاب عن أخبار القديسين باللغة العربية بعنوان "الكنز الثمين في أخبار القديسين" لبطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، مكسيموس مظلوم، ولوحة من الكراميكا الأرمنية مرسوم عليها كنيسة اللاتين القديمة من الداخل للفنان الإنجليزي، ديفيد روبرتس، حيث قام برسمها عام 1831 .

وفي نهاية اللقاء، قدم قداسة البابا ميدالية لرئيس البلدية وأخرى لأعضاء الوفد وكتاب بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية" موقع عليها من البابا وشيخ الأزهر.

هذا، وسيعقد رئيس البلدية مؤتمرا صحافيا ظهر يوم الإثنين المقبل بعد وصوله إلى الناصرة.