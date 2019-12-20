أفادت وكالة "رويترز" بوقوع هزة أرضية، الجمعة، شعر بها سكان باكستان وأفغانستان وشمال الهند.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ" 6.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 210.2 كلم".
من جانبه، أوضح مكتب الأرصاد الجوية الهندي ان "زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 190 كيلومترا، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "المباني السكنية اهتزت في باكستان".
من جانبه، أوضح مكتب الأرصاد الجوية الهندي ان "زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 190 كيلومترا، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "المباني السكنية اهتزت في باكستان".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب ثلاث دول آسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.