هزة أرضية تضرب ثلاث دول آسيوية

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ" 6.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 210.2 كلم".

من جانبه، أوضح مكتب الأرصاد الجوية الهندي ان "زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 190 كيلومترا، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".



ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "المباني السكنية اهتزت في باكستان".