حقوق الانسان تدعو للكشف عن نتائج التحقيقات بالجرائم التي رافقت التظاهرات

دعت مفوضية حقوق الانسان ووزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، للكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث والجرائم التي رافقت التظاهرات منذ بدايتها في منطقتي السنك والوثبة وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام. وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اجتماع جمع رئيس المفوضية عقيل جاسم الموسوي ووفد من المفوضية ولجنة حقوق الانسان النيابية بوزير الداخلية في مقر الوزارة اكد على دور الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين وساحات التظاهر".



وأضاف، أن "اللقاء وضع حد لجرائم الاغتيالات والخطف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء"، داعيا لـ "الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث والجرائم التي رافقت التظاهرات منذ بدايتها في منطقتي السنك والوثبة وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام".

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