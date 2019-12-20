نائب يدعو صالح لإستثمار الوقت ويحذر 'الوضع لايحتمل اي مغامرات'

وقال محمد الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "المادة 76 من الدستور واضحة والآلية التي تم اعتمادها الان من تقديم تواقيع تجاوزت حتى اللحظة الـ 55 توقيعا هي نفس الالية التي اتبعت بتشكيل حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة بعد عجز البرلمان في جلسته الاولى من تسمية الكتلة الاكبر"، مبينا ان "الوقت ليس في خدمة اي طرف والوضع خطير جدا ولايحتمل اي مغامرات قد تنعكس سلبا على الوضع العام".واضاف الخالدي، ان "الشعب العراقي قال كلمته برفض المتحزبين، والبحث عن شخصية يكون ولاءها للعراق فقط وليس للاحزاب، بالتالي فان المرشح محمد توفيق علاوي تم تقديم اسمه من نواب بصفتهم الشخصية مايعني تجاوز الكتل والمحاصصة"، معتبرا أنه "الخيار الذي نادت به الجماهير وهو انهاء التخندقات الحزبية والكتلية".

ودعا الخالدي، رئيس الجمهورية الى "استثمار الوقت وتكليف المرشح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة استجابة لدعوات المرجعية باختيار مرشح غير جدلي واجراء انتخابات مبكرة وترك الخيار للشعب على اعتبار انه مصدر السلطات".



وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، الى انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات "منصف"، وتشكيل مفوضية مستقلة، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، واعتبرت ذلك هو الطريق الاقرب والاسلم للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.