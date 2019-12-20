الانبار: السعودية بانتظار اختيار حكومة جديدة بالعراق لإعادة افتتاح منفذ عرعر

رأى عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الجمعة، أن السعودية بانتظار استقرار الوضع السياسي واختيار حكومة جديدة لإعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي امام حركة التبادل التجاري والمسافرين.
وقال في حديث لـ الخليج 365، إن "عدم افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين من الجهة الغربية للبلاد تعود الى التأخير في حسم تشكيل الحكومة، فضلا عن استمرار التظاهرات السلمية المطالبة بتغيرات جذرية للعملية السياسية في العراق".
وأضاف الدليمي أن "الجانب السعودي أكمل كافة الاجراءات المتعقلة بإنشاء المبنى الجديد للمنفذ، وأن كافة الاجراءات بهذا الشأن اكملت بصورة نهاية الا ان عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد حال دون افتتاحه في الوقت المحدد"، مبينا أن" كافة الطرق البرية المؤدية للمنفذ آمنه ومستقرة ولا يوجد أي تهديدات ارهابية تحول دون افتتاحه".
وأضاف الدليمي أن "الجانب السعودي أكمل كافة الاجراءات المتعقلة بإنشاء المبنى الجديد للمنفذ، وأن كافة الاجراءات بهذا الشأن اكملت بصورة نهاية الا ان عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد حال دون افتتاحه في الوقت المحدد"، مبينا أن" كافة الطرق البرية المؤدية للمنفذ آمنه ومستقرة ولا يوجد أي تهديدات ارهابية تحول دون افتتاحه".
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية بانتظار استقرار الوضع السياسي واختيار حكومة جديدة لإعادة افتتاح المنفذ امام حركة التبادل التجاري والمسافرين".
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