الحكيم يطالب بالاخذ في 'خارطة الطريق' التي رسمتها المرجعية

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، بالاخذ في ما وصفها "خارطة الطريق" التي رسمتها المرجعية الدينية العليا في النجف اليوم.
وقال الحكيم في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، " نطالب بالاخذ بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم"، مبينا أنها "تمثل الطريق الامن للخروج من الازمة الحالية والعبور بالبلاد الى بر الامان".
وذيل الحكيم بيانه المقتضصب بمجموعة هاشتاك تضمنت عبارات "لا لترهيب الناشطين ، لا لغلق المدارس والمؤسسات ، لا للتدخلات الخارجية ، حكومةانتقالية غير جدلية ، نعم لإستعادةهيبة الدولة ، قانون انتخابي منصف ، مفوضية مستقلة ونزيهة ، انتخابات مبكرة ، اصلاحات شاملة ، القضاء على الفساد والمحاصصة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، الشعب مصدر السلطات".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، الى انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات "منصف"، وتشكيل مفوضية مستقلة، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، واعتبرت ذلك هو الطريق الاقرب والاسلم للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.
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