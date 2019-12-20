ائتلاف العبادي: الكرة رميت في البيت الشيعي بكتله الخمسة الكبيرة

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر نوري، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "من الواضح لنا جميعاً ان الكرة رميت في البيت الشيعي المتمثل بالكتل الخمسة الكبيرة".

واضافت أن المشاكل هي اختيار رئيس مجلس وزراء (البيت الشيعي) بارضاء الشارع العراقي وغير ملزمين بارضاء باقي الاطراف السياسية، وقانون الانتخابات ( المادة 15 و المادة 16 ) المضي بالاغلبية ( البيت الشيعي ) مع مراعاة باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي.



واوضحت ان المشكلة الثالثة، هي الانتخابات المبكرة ( البيت الشيعي ) بالتوافق مع باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي".

وتابعت قائلة، ان "المرجعية ( تأمر ) البيت الشيعي ومن يدعي مرجعيتها .... وتنصح وتشير لباقي الكتل بما يأتي في خطبها التي فيها ( مصلحة للصالح العام ) الذي قد يتطلب بعض التنازلات للمصلحة العليا للبلد"، داعية "الجميع لأن يتكاتف لعبور الازمة والا فالجميع سيخسر".

وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، الى انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات "منصف"، وتشكيل مفوضية مستقلة، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، واعتبرت ذلك هو الطريق الاقرب والاسلم للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.