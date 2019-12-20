الصدر يعين 'كاظم العيساوي' معاونا خاصا ومستشارا للامور الامنية والعسكرية

اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن اعادة "كاظم العيساوي" الى صفوف التيار وتعيينه معاونا خاصا ومستشارا للامور الامنية والعسكرية.
وقال الصدر في بيان له نشرته بالنيابية صفحة "صالح محمد العراقي" على الفيسبوك "بعد ان تبين لي الحق.. وانه لازال على نهج ابينا الصدر (قدس) وانه لن يحيد عن ذلك، كما وانه لازال على العهد باخلاصه لآل الصدر وفي خدمتهم ويحافظ على سمعتهم بتصرفاته الصالحة، لذلك يعين جناب الاخ كاظم العيساوي رعاه الله تعالى معاونا خاصا ومستشارا لنا في الامور الامنية والعسكرية مشكورا".يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قررفي (15 ايار 2019) اعطاء معاونه الجهادي كاظم العيساوي عهدا بالاعتكاف لمدة عام والتبرع لعوائل الشهداء وترك الاعمال التجارية، ومنعه من الذهاب الى دول اجنبية الا لضرورات قصوى يحددها الصدر.
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