أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الجمعة، عن القبض على "ارهابي" متورط باطلاق صواريخ على معسكرات في الانبار. وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باسناد قوات التحالف يلقي القبض على ارهابي متورط باطلاق الصواريخ على المعسكرات في الانبار".

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