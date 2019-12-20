قرقاش: العالم الإسلامي لن ينهض بالاستقطاب والتحزب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العالم الإسلامي لن ينهض بالاستقطاب والتفريق والتحزب.

وتساءل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟ الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم تكن أبداً الحل ولن تكون".

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عقد ما يسمى بـ"القمة الإسلامية الخماسية" في كوالالمبور دون دعوة معظم الدول العربية وأكبر الدول الإسلامية المملكة العربية السعودية، في تحدٍّ صارخ لوحدة الصف الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية، وتعتبر الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.

وأجمع مراقبون وسياسيون على فشل القمة والتي لم يحضرها من المدعوين سوى رؤساء محور قطر تركيا إيران الذي أراد أن يستمر في الدور المزايد على الدول الإسلامية، واعتذر عن عدم الحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء عمران خان.



