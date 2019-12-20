اليابان تدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأشار آبي، خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني في طوكيو، إلى أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية رضوخ بلاده لطاولة مفاوضات حول برنامجها النووي مع قوى عالمية بينها الولايات المتحدة، شريطة أن ترفع الأخيرة عقوباتها المفروضة على طهران العام الماضي.





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يشار إلى مفاوضات طويلة بين إيران وقوى عالمية تعرف باسم 5+1 أسفرت في نهاية المطاف عن إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي عارضه مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى السلطة عام 2017.

أعلنت أمريكا في مايو/أيار 2018، انسحابها من الاتفاق النووي نهائيا وإعادة فرض عقوبات ضد إيران التي مرت باحتجاجات شعبية عديدة اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، منذ العام الماضي.





وحملت تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشهر الماضي، بوادر قلق من احتمالية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على بلاده مجددا، إذا ما أعلنت خروجها نهائيا من الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية عام 2015.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن روحاني خلال كلمة له أمام حشد من سكان مدينة رفسنجان عاصمة محافظة كرمان جنوبي البلاد، أن "إيران إذا بقيت لعام آخر ضمن الاتفاق النووي قبل 4 سنوات، فستصل إلى ما وصفه بهدف كبير للغاية على المستويات السياسية والدفاعية والأمنية".