عامل بشركة طيران أمريكية على صلة بداعش يقر بتخريب طائرة

اعترف ميكانيكي كان يعمل بخطوط الطيران الأمريكية، وله صلات محتملة بأعضاء تنظيم داعش في العراق، بقيامه بأعمال تخريب في طائرة كانت تحمل 150 راكبا قبل إقلاع الرحلة من مطار ميامي الدولي.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن عبدالماجد معروف أحمد أقر أمام محكمة ميامي الفيدرالية، الأربعاء، بارتكابه أعمال التخريب بالطائرة.

وزعم معروف أنه قام بتخريب الطائرة في محاولة للحصول على ساعات عمل إضافية لإصلاح الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن معروف (60 عاما) وجهت إليه تهمة محاولة تخريب طائرة، التي قد تؤدي إلى سجنه 20 عامًا، لكنه اعترف بالتهمة، ومن المتوقع أن يحصل على عقوبة مخففة المدة عندما يصدر الحكم في 4 مارس/آذار المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن معروف عراقي الأصل حاصل على الجنسية الأمريكية، وكان يعمل بالخطوط الجوية الأمريكية لمدة 30 عامًا.

وأوضح الادعاء العام أن لمعروف شقيق في العراق ربما يكون متورطًا مع تنظيم داعش الإرهابي.

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وقال المحققون إن هاتفه كان يحتوي على مقاطع فيديو خاصة بالتنظيم تتحدث عن عمليات قتل جماعي.

وأشاروا إلى أنه سافر إلى العراق في مارس/آذار لكنه لم يكشف عن ذلك لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد القبض عليه.

ويرجع الحادث إلى 17 يوليو/تموز عندما كان من المقرر أن تغادر الرحلة رقم (2834) ميامي والاتجاه إلى ناساو عاصمة دولة الباهاماس.

وبينما كان يستعد الطيارون للإقلاع، ظهر إشعار خطأ على حاسوب الطائرة فعادوا بها من أجل الصيانة الروتينية.

واكتشف أحد عمال الصيانة وجود عملية تخريب؛ إذ توصل إلى وجود مادة من "البوليستيرين" في مقدمة الطائرة.

واعترف معروف بوضع المادة في مقدمة الطائرة من طراز بوينج 737؛ مما عطل إحدى الآليات المسؤولة عن مراقبة سرعة الطائرة والارتفاع.

لكن معروف تمسك بروايته، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد إلحاق أي ضرر بالركاب عند القيام بذلك.