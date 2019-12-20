شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحريري يدعو مناصريه إلى مغادرة الطرقات فورًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - رصد

Advertisements وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، نداءً عاجلاً الى مناصريه المعتضرين على تكليف الرئيس حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة. وكتب الحريري: "يلي فعلًا بحبني يطلع من الطرقات فورًا". وتسود حالة من التوتر في كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت بين المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني، حيث قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى كورنيش المزرعة بالسواتر الترابية، ما أدّى إلى مواجهة مع الجيش.

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