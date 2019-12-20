شكرا لقرائتكم ترمب يستقبل الديمقراطي المنشق.. وحزبه يطالب برد 2500 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انضمام العضو الديمقراطي المنشق جيف فان درو إلى الحزب الجمهوري رسمياً، الخميس، جاء ذلك في لقاء جمع بينهما في البيت الأبيض.

وانتهز ترمب مناسبة ترحيبه بالعضو الجمهوري الجديد جيف، الذي اعترض على عملية المساءلة ورفضها بشكل تام، للحديث عن هذا الموضوع وتأكيد أنه "عملية مطاردة ساحرات جديدة"، كما حصل مع تقرير مولر سابقاً.

وانتقد الرئيس الأميركي مساعي الديمقراطيين لإزاحته، مؤكداً في الوقت نفسه على قوة الاقتصاد الأميركي كأكبر إنجازاته في ولايته الأولى.

تسديد تبرع

في الوقت نفسه فإن اللجنة الليبرالية للحزب الديمقراطي تطالب نائبها المنشق عن ولاية نيوجيرسي، برد التبرعات التي كانت قد قدمتها له سابقاً عندما كان جزءاً منهم.

وكتب آبي كوران هوريل، المدير التنفيذي لأغلبية أعضاء مجلس النواب الديمقراطية، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى حملة فان درو، الخميس، طلب منه فيها إعادة مساهمة بقيمة 2500 دولار قدمت له أثناء ترشحه للكونغرس.

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رسالة هوريل جاءت تماماً بعد أن أعلن عن استقبال الرئيس ترمب لجيف في البيت الأبيض.

جاء في الرسالة الإلكترونية: "إن الأغلبية في مجلس النواب تكرس نفسها لحماية وتوسيع دورها الديمقراطي، وأن قرارك المخزي بالانضمام إلى الحزب الجمهوري وترمب لا يتماشى مع قيمنا أو مهمتنا المعلنة".

ترمب يدعم جيف

وقد رحب الرئيس ترمب بعضو الكونغرس الجديد، الذي يمثل الدائرة الثانية في نيوجيرسي، بدخوله حظيرة الجمهوريين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عقب الاستقبال بالبيت الأبيض بعد ظهر الخميس.

كما وعد ترمب بتأييده لإعادة انتخاب فان درو عبر قنوات الحزب الجمهوري، وهو ما رحب به جيف.

كذلك يجري الترتيب لمسيرة تأييد لترمب في نيوجيرسي في أقرب وقت من شهر يناير، وفقاً لما ذكره أحد كبار الجمهوريين المشاركين في المناقشات، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".