فريد هيكل الخازن: تسميتي لحسّان دياب مشروطة بتشكيل حكومة اخصّائيين

اشار النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان تسميته لحسّان دياب ل​رئاسة الحكومة​ مشروطة بتشكيل حكومة اخصّائيين محرّرين من تدخّلات المنظومة السياسية الفاسدة ومنسجمة مع مطالب الشعب، أما اذا ذهبوا الى حكومة محاصصة تشبه سابقاتها سأكون اول المعارضين لها ولن أعطيها الثقة".

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