معلومات otv: ديفيد هيل سيلتقي باسيل خلافا لما تم التسويق له

افادت معلومات لقناة "otv" بأن مساعد وزير الخارجية الأميركي ​ديفيد هيل​ سيلتقي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل خلافا لما تم التسويق له.

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