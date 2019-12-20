ديفيد هيل: أميركا لا تتدخل بتشكيل الحكومة ونحث على المضي قدما بالإصلاح

أوضح مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في ​عين التينة​، إلى "أنّني نقلت لبري الرسالة عينها الّتي نقلتها إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ونحن نحثّ السياسيّين ال​لبنان​يّين إلى القيام بالإصلاحات المستدامة لدعم الإستقرار في لبنان".

وشدّد على أنّه "لا بدّ من وضع المصالح الحزبيّة والسياسيّة جانبًا من أجل المضي قدما بالإصلاحات"، مؤكّدًا أنّه "ليس للولايات المتحدة الأميركية دورًا في تحديد رئيس الوزراء أو الوزراء في الحقائب المختلفة، ولقد عكست المظاهرات الحاصلة ضرورة القيام بإصلاحات في لبنان بغية وضع حدّ للفساد المستشري".

ولفت هيل إلى أنّه "كانت هناك بعض الجماعات الّتي حاولت الهجوم عل ​المتظاهرين​، علمًا أنّ المظاهرات كانت سلميّة، ونشكر ​قوى الأمن​ على الجهود الرامية لحماية المواطنين والمظاهرات"، مركّزًا على "أنّنا نحثّ كلّ الأفرقاء الساسيين على المضي قدمًا بالإصلاحات، وندعو للمزيد من الإصلاح".