شهيب: كم نحن بحاحة الى سياسيين يقتدون بالمبادرات الوطنية لطلابنا

استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب وفداً من متعلمات ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات ترافقهنّ مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي ، المديرة مي طبّال وعدد من الطالبات حيث عرّفن بمبادرة الثانوية "اشتري لبناني باللبناني بيرجع للبناني" لدعم الاقتصاد اللبناني التي أطلقتها الثانوية دعماً للصناعة والمنتوجات اللبنانية.
الوزير شهيب نوه بهذه المبادرة الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشراء باللبناني لصناعات ومنتوجات لبنانية، ما يدل عن مدى وعي طلاب لبنان في تحمل المسؤولية في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعصف في البلاد، وما احوج لبنان في ان يقتدي بعض سياسييه بهؤلاء الطلاب الذين يطلقون المبادرات الوطنية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
واضاف شهيب ان هذه المبادرة القيمة من طلاب ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات تؤكد أن طلاب المدرسة الرسمية في لبنان بالاضافة الى تفوقهم العلمي والاكاديمي هم ايضا اصحاب مبادرات وطنية تحمل في طياتها الكثير من الامل بهؤلاء الطلاب القادرين على رسم مستقبل واعد وزاهر للبنان الغد.
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