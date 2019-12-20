قوى الأمن عممت صورة موقوف في برج البراجنة انتحل صفة أمنية لابتزاز المواطنين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 16 كانون الأول 2019 وفي برج البراجنة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: "م. س." (مواليد عام 1967، لبناني)، بجرم تصريف مسروق".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، تبيّن إقدامه على انتحال صفة أمنيّة لابتزاز المواطنين"، لافتةً إلى أنّ "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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