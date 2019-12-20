قوى الأمن عممت صورة موقوف في برج البراجنة انتحل صفة أمنية لابتزاز المواطنين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 16 كانون الأول 2019 وفي ​برج البراجنة​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: "م. س." (مواليد عام 1967، لبناني)، بجرم تصريف مسروق".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، تبيّن إقدامه على انتحال صفة أمنيّة لابتزاز المواطنين"، لافتةً إلى أنّ "لذلك وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".