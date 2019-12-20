وزير المالية التقى وفداً من نقابة الطوبوغرافيين

التقى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ وفداً من نقابة الطوبوغرافيين في ​لبنان​ وجرى البحث في الخطوات التنفيذية لعملية مسح وتخمين أملاك ​الدولة اللبنانية​ وتحديد المهل وفق ما ورد في الخطة الإصلاحية.

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