وزير المالية التقى وفداً من نقابة الطوبوغرافيين

التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وفداً من نقابة الطوبوغرافيين في لبنان وجرى البحث في الخطوات التنفيذية لعملية مسح وتخمين أملاك الدولة اللبنانية وتحديد المهل وفق ما ورد في الخطة الإصلاحية.
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