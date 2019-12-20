‏ حسان دياب من بيت الوسط: نأمل استمرار التواصل والتعاون المستمر مع الحريري

اشار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تصريح له من بيت الوسط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري خلال جولة له على رؤساء الحكومة السابقين، الى اننا "نأمل استمرار التواصل والتعاون المستمر مع الحريري لما فيه خير البلد".
واوضح دياب انه "في الامس أكد الحريري على حرصه على البلد والاستقرار، وهذه المواقف تعبر عن رجل دولة، وهو أعطى كل دعمه لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة". وشدد على ان دار الفتوى هي دار الجميع وعندما ننتهي من الجولة سيكون لنا لقاء في دار الفتوى.
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