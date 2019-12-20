الحريري تلقى اتصالا من الرئيس القبرصي جرى خلاله عرض التطورات الإقليمية

تلقى رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اتصالا من الرئيس القبرصي نيكوس اناستاديس جرى خلاله عرض التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين.

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