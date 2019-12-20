الحريري تلقى اتصالا من الرئيس القبرصي جرى خلاله عرض التطورات الإقليمية

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصالا من الرئيس القبرصي نيكوس اناستاديس جرى خلاله عرض التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين.
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