خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني المقاوم يقف بشبابه وطاقاته أمام الاستكبار والمجرمين

أكّد خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله محمد امامي كاشاني، أنّ "الأميركيّين والصهيونيّين يخطّطون لإخضاع الشعب الإيراني، إلّا أنّ هذا الشعب المقاوم يقف بشبابه وطاقاته الذاتيّة أمام الاستكبار والمجرمين".
ودعا في خطبة صلاة الجمعة، المسيحيّين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى "رفض رئيسهم الجاهل وغير اللائق إن كانوا يتبعون نهج السيد المسيح"، مركّزًا على أنّ "على الشعب الأميركي أن يعلم بأنّه في حال التصويت مجدّدًا لهذا الشخص الجاهل، فإنّه شريك في كلّ الدماء الّتي يريقها والجرائم الّتي يرتكبها، ويكون مسؤولًا أمام الله وشعوب العالم والتاريخ".
وشدّد على أنّ "مراكز الفكر للأميركيين والصهاينة يضعون الخطط ويحيكون المؤامرات للدول الإسلامية وإيران وأرصدتها الاقتصاديّة والفكريّة وشبابها من أجل إخضاعها".
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