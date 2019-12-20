عاد التوتر الى منطقة كورنيش المزرعة وقد عمد عدد من المحتجين على رشق عناصر الجيش بالحجارة، مما ادى الى سقوط عدد من الاصابات في صفوف الجيش.
وبدأ التوتر على خلفية اقدام بعض المحتجين على استقدام شاحنة تحمل الاتربة لافراغها لقطع الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يرشقون عناصر الجيش بالحجارة في كورنيش المزرعة وعودة التوتر للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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