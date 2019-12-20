محتجون يرشقون عناصر الجيش بالحجارة في كورنيش المزرعة وعودة التوتر للمنطقة

عاد التوتر الى منطقة ​كورنيش المزرعة​ وقد عمد عدد من ​المحتجين​ على رشق عناصر ​الجيش​ بالحجارة، مما ادى الى سقوط عدد من الاصابات في صفوف الجيش.

وبدأ التوتر على خلفية اقدام بعض المحتجين على استقدام شاحنة تحمل الاتربة لافراغها لقطع الطريق.

