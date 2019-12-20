أكدت مصادر مطلعة عبر النشرة أن "اللقاء بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ومساعد وزير الخارجية الاميركي ​ديفيد هيل​ كان جيدا"، مشيرة الى ان "هيل تمنى التوفيق لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بمهمته لاسيما وأن ​أميركا​ تدعم اي جهد لتحقيق الاصلاحات و​مكافحة الفساد​ كما أن ​الولايات المتحدة​ مستعدة لمساعدة ​لبنان​ في مجالات كافة فور ​تشكيل الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: هيل تمنى التوفيق لدياب ولقاؤه مع عون كان جيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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