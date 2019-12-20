الجميل: استشارات الامس اكدت اصرار البعض على وضع اليد على البلد وتوريطه مع محور إقليمي

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى ان إستشارات الامس أكدت ان ما يمنعنا من التغيير وبناء مستقبل أفضل هو اصرار البعض على وضع اليد على البلد وتوريطه مع محور إقليمي. كما اكدت ​الطلاق​ بين شعب ​لبنان​ المنتفض ونوابه.

وشدد الجميل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "الحل بإجراء ​انتخابات​ مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية البرلمان الذي تقدمنا به ليعود القرار للشعب".