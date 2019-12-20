الجميل: استشارات الامس اكدت اصرار البعض على وضع اليد على البلد وتوريطه مع محور إقليمي

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى ان إستشارات الامس أكدت ان ما يمنعنا من التغيير وبناء مستقبل أفضل هو اصرار البعض على وضع اليد على البلد وتوريطه مع محور إقليمي. كما اكدت الطلاق بين شعب لبنان المنتفض ونوابه.
وشدد الجميل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "الحل بإجراء انتخابات مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية البرلمان الذي تقدمنا به ليعود القرار للشعب".
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