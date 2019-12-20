فرق وزارة العمل اقفلت محلات في مخيمات النازحين عند ضفاف الليطاني

اعلنت ​وزارة العمل​ انه "بناء على كتاب وارد من المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ الى وزارة العمل يتعلق بالكشف على مخيمات ​النازحين السوريين​ عند نهر الليطاني، قام مفتشون من دائرة العمل في ​البقاع​ بالمتابعة والكشف على المحال التجارية داخل هذه ​المخيمات​ حيث تم الكشف على 12 مؤسسة، فاقفلت 5 محلات وتم تسطير 4 محاضر ضمن الحدود والصلاحيات المتاحة وزارة العمل.

مع الاشارة الى عمليات الكشف ستستمر في الايام المقبلة.

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